На базе столичного католического прихода появилась интеграционная комната

Дополнительные возможности для отдыха и развития школьников и подростков. Интеграционная комната появилась на базе столичного католического прихода. Для детей там бесплатно будут проводить развивающие тренинги и игры. При необходимости родителям окажут психологическую помощь. Для этого все специалисты прошли подготовку. Проект помогает многодетным, а также тем, кто воспитывает детей с особенностями развития.



Всего в нашей стране работает четыре похожие интеграционные комнаты.