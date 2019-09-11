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На базе столичного католического прихода появилась интеграционная комната

Дополнительные возможности для отдыха и развития школьников и подростков. Интеграционная комната появилась на базе столичного католического прихода. Для детей там бесплатно будут проводить развивающие тренинги и игры. При необходимости родителям окажут психологическую помощь. Для этого все специалисты прошли подготовку. Проект помогает многодетным, а также тем, кто воспитывает детей с особенностями развития.

Всего в нашей стране работает четыре похожие интеграционные комнаты.

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