В праздник на базе Центра детской онкологии открыли новую лабораторию генетических биотехнологий. Здесь будут разрабатывать новые методы диагностики и иммунотерапии, в том числе противоопухолевые вакцины. Благодаря новым технологиям, станет проще установить предрасположенность к онкологии, болезни крови или выявить наследственные заболевания. Также в лабораторию допустят молодых ученых.

Более 80 процентов его приобретено за счет средств Белагропромбанка. Уже к концу этого года здесь примут первых пациентов. Около 200 ребят, которые борются с тяжелым недугом, окунулись с настоящую сказку: герои из мультфильмов, шоу мыльных пузырей, и, конечно, подарки. К слову, Минский международный клуб жен послов уже на протяжении 10 лет устраивает благотворительные проекты в Центре детской онкологии.