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На базе Центра детской онкологии открыли новую лабораторию генетических биотехнологий
В праздник на базе Центра детской онкологии открыли новую лабораторию генетических биотехнологий. Здесь будут разрабатывать новые методы диагностики и иммунотерапии, в том числе противоопухолевые вакцины. Благодаря новым технологиям, станет проще установить предрасположенность к онкологии, болезни крови или выявить наследственные заболевания. Также в лабораторию допустят молодых ученых.
Помещение пополнят оборудованием в августе
Более 80 процентов его приобретено за счет средств Белагропромбанка. Уже к концу этого года здесь примут первых пациентов. Около 200 ребят, которые борются с тяжелым недугом, окунулись с настоящую сказку: герои из мультфильмов, шоу мыльных пузырей, и, конечно, подарки. К слову, Минский международный клуб жен послов уже на протяжении 10 лет устраивает благотворительные проекты в Центре детской онкологии.
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