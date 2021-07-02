На базе ВЧ 3214 состоялось вручение погон и госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск

Торжественные церемонии в канун Дня Независимости проходят по всей стране. Особые слова благодарности звучат в адрес правоохранителей. Сегодня на базе войсковой части 3214 состоялось вручение погон, а также госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск. Специальное звание "полковник" присвоено 7-ми сотрудникам, более 400 человек получили государственные знаки отличия.

Министр внутренних дел также попросил жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут действовать завтра. Они нужны, чтобы праздник прошел спокойно и без происшествий.