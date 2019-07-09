На базе войсковой части 3214 открылся военно-патриотический лагерь "Доблесть"

Захватывающие квесты, мастер-классы и основы самообороны ждут юных воспитанников военно-патриотического лагеря "Доблесть". Он открылся на базе войсковой части 3214. Подростки уже смогли увидеть показательные выступления роты разведки специального назначения, военную технику, задержание условных преступников. На базе части спецназа собрались 25 школьников в возрасте 10-11 лет. Больше недели ребята будут жить рядом с солдатами бок о бок. И пусть не все ребята мечтают стать военными, но подтянуть физическую подготовку, поработать над дисциплиной и обзавестись новыми друзьями - хорошая возможность с пользой провести свои летние каникулы.