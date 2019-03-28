На БелАЭС прошел пресс-тур для отечественных и зарубежных журналистов

Экологию воды и воздуха на БелАЭС обсудили сегодня в Островце. Там прошел очередной пресс-тур для отечественных и зарубежных журналистов. Представители СМИ на строящейся атомной станции - частые гости, что еще раз доказывает: скрывать нам нечего! Так, сегодня нашим коллегам впервые показали станции водозабора первого и второго подъемов, рассказали о работе химического цеха и реализации проекта по выдаче мощности с АЭС, а также развеяли немало мифов. Напомним, первый энергоблок запустят уже к концу года.

Обо все по порядку из Островца Анастасия Бенедисюк. Станция водозабора первого подъема. Журналистам ее показывают впервые. Именно сюда из Вилии и попадает вода. Сооружение представляет из себя так называемый ковш. В длину он 187 метров, в глубину 8. Внизу лежит специальная сетка, которая препятствует движению мусора. Уже отсюда вода попадает на насосную станцию для первой очистки.



Сооружение в 11 километрах от строящейся АЭС. Все трубы уже уложены под землей. Они надежно изолированы друг от друга, перемешивание внутри исключено. Радиоактивно загрязненной будет только вода в первом контуре. Она находится в самом реакторе. Остальная используется исключительно как техническая - для восстановления потерь при испарении. И в незначительных объемах. Уже сегодня специалисты уверенно заявляют: Вилия не обмелеет. В десятках метров от ковша выкопали специальный бассейн, именно сюда со дна будет поступать весь мусор и ил. Утилизировать их будут как промышленные отходы. Назад в Вилию вернется только чистая речная вода.



Еще один миф - температурное загрязнение. Чтобы развеять и его, специалисты показывают следующую насосную станцию. Брызгальный бассейн при необходимости будет охлаждать воду на 6 градусов. И возвращать в Вилию летом при температуре не более 20 градусов, зимой - 5-ти. Что касается сверхгорячего первого и второго контуров, то там вода циркулирует по закрытой системе: пройдя круг, она автоматически чистится внутри реактора. Выход наружу не предусмотрен. Вода, кстати, полностью обессолена. А это помимо прочего увеличивает долговечность труб.







Первый энергоблок на БелАЭС запустят уже к концу года