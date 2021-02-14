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На "Беларусь 3" в 14:55 гала-концерт мастеров искусств, который был подготовлен для участников ВНС
У делегатов форума была возможность отложить портфели и посетить гала-концерт мастеров искусств. "Беларусь 3" в эфире покажет целое шоу, которое было создано для участников ВНС, со своей драматургией и нестандартными дуэтами. Два десятка хитов - от классики "Песняров" до "Любимую не отдают" с эксклюзивным видеорядом и новыми аранжировками при участии Президентского оркестра, а также заслуженных, народных, и десятка региональных коллективов. Смотрите сегодня на социокультурном канале в 14:55.
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