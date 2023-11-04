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На Беларуськалии рассказали подробности несчастного случая на предприятии
Всех пострадавших в результате несчастного случая в ОАО "Беларуськалий" подняли на поверхность, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал главный инженер ОАО "Беларуськалий" Андрей Петровский, инцидент случился 3 ноября около 16:30. Работников рудника второго рудоуправления спускали в клети по стволу № 3 на горизонт минус 445 м. В результате опускания клети ниже установленной отметки пять человек получили травмы различной степени тяжести. Все они работники подземного участка автоматизации производственных процессов.
Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. Сотрудники военизированного горноспасательного отряда переправили пострадавших на отметку горизонта, откуда по стволу № 2 они были подняты на поверхность, где дежурили автомобили скорой медицинской помощи, уточнил главный инженер.
Причины несчастного случая расследует комиссия.
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