На Беларуськалии рассказали подробности несчастного случая на предприятии

Всех пострадавших в результате несчастного случая в ОАО "Беларуськалий" подняли на поверхность, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал главный инженер ОАО "Беларуськалий" Андрей Петровский, инцидент случился 3 ноября около 16:30. Работников рудника второго рудоуправления спускали в клети по стволу № 3 на горизонт минус 445 м. В результате опускания клети ниже установленной отметки пять человек получили травмы различной степени тяжести. Все они работники подземного участка автоматизации производственных процессов.