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На Белмедпрепаратах обсуждали новый проект Конституции

В Беларуси продолжается всенародное обсуждение проекта Основного закона страны.

Актив, профсоюзы и работники предприятия "Белмедпрепараты" сегодня встретились для обсуждения нового проекта Конституции. Коллектив волнует сохранение стабильности и социальной поддержки. Те, у кого есть дети, особое внимание уделяют молодежной политике и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. К слову, в новом проекте Конституции благополучие граждан и сохранение национального суверенитета – по-прежнему приоритетное направление в развитии страны.

Были обсуждения, рассуждения, предложения, что граждане поддерживают гарантию обучения, чтобы было бесплатное медицинское обследование. Статье, которая касается мужчин и женщин, уделялось много внимания, мы все-таки христиане, и считаем, что это должно быть так.
Алла Балакис, председатель профсоюзного комитета РУП "Белмедпрепараты"
Все разделы в той или иной мере пересматривались, но основа Конституции сохранена. Вместе с тем с учетом развития нашей страны мы видим: жизнь вносит поправки в Основной закон. Например, то, что касается системы здравоохранения. Гарантирована бесплатная медицинская помощь, конкретизированы вопросы в рамках сохранения здоровья наших граждан.
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Подобные диалоговые площадки по обсуждению Конституции на разных уровнях проходят во всех регионах, в том числе в молодежной среде.

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