На Белмедпрепаратах обсуждали новый проект Конституции

Были обсуждения, рассуждения, предложения, что граждане поддерживают гарантию обучения, чтобы было бесплатное медицинское обследование. Статье, которая касается мужчин и женщин, уделялось много внимания, мы все-таки христиане, и считаем, что это должно быть так.

Алла Балакис, председатель профсоюзного комитета РУП "Белмедпрепараты"