Действительно, любое решение требует взвешенного подхода. Рассмотреть все аспекты и учесть интересы людей - вот главное требование Главы государства, пожалуй, в любом вопросе. Но есть ситуации, что называется, патовые. Когда нюансы учтены, просчитаны, но желание отдельных предприимчивых людей сэкономить диктует дополнительные условия. Так, разница в цене на топливо у нас и у соседей с одной стороны защищает белорусского автолюбителя, с другой - не первый год создает побочную проблему - скопление машин на границе.

Так, на белорусско-литовском рубеже выстроились многокилометровые очереди грузовиков. Около тысячи фур ожидают разрешения на въезд на сопредельную территорию. Причины транспортного коллапса в первую очередь связывают с желанием перевозчиков сэкономить. Дело в том, что в Литву можно ввезти гораздо больше топлива, чем, к примеру, в Польшу. Кроме того, в октябре наблюдается традиционный рост товаропотока, а значит, больше грузовых автомобилей на границе. В ситуации разбирался наш гродненский собкор Юрий Карнелович.

В пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе очередь из грузовых автомобилей стала формироваться еще в начале выходных. Сегодня здесь уже скопилось около 220 большегрузов.

Чтобы только въехать в сам пункт пропуска, водителям-дальнобойщикам приходится ждать как минимум двое суток. Но и после оформления всех документов белорусские таможенники не дают гарантии на скорое пересечение границы. Пропуск на сопредельную территорию службами соседней страны осуществляется всего по несколько автомобилей в час.

Повлиять на работу литовских коллег белорусские таможенники не могут. Поэтому оформлять документы приходится, что называется, в полсилы.

И такая ситуация во всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Почти тысячу грузовиков ждут своей очереди на выезд из нашей страны. Причины, отмечают сотрудники таможни, не только в медленной работе литовских коллег. В октябре традиционно наблюдается увеличение грузопотока. Да и сами перевозчики намеренно выбирают литовское направление, чтобы сэкономить на топливе.