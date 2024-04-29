3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На белорусско-литовской границе косуля запуталась в проволоке погранзабора и погибла
Сморгонские пограничники обнаружили косулю, которая запуталась в проволоке европейского погранзабора. Это произошло 26 апреля, о случившемся была проинформирована сопредельная сторона. И спустя час на место приехали литовские службы. Судя по видео с камер наблюдения, косуля погибла от полученных ран (тушу животного просто погрузили в прицеп машины).
Какая польза Литве от ограждения - сказать сложно, а вот какой ущерб оно нанесла природе, можно оценить: на литовской границе пало 27 диких зверей, в том числе 16 лосей, 10 косуль и один олень.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все