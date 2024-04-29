На белорусско-литовской границе косуля запуталась в проволоке погранзабора и погибла

Сморгонские пограничники обнаружили косулю, которая запуталась в проволоке европейского погранзабора. Это произошло 26 апреля, о случившемся была проинформирована сопредельная сторона. И спустя час на место приехали литовские службы. Судя по видео с камер наблюдения, косуля погибла от полученных ран (тушу животного просто погрузили в прицеп машины).

Какая польза Литве от ограждения - сказать сложно, а вот какой ущерб оно нанесла природе, можно оценить: на литовской границе пало 27 диких зверей, в том числе 16 лосей, 10 косуль и один олень.