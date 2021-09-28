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На белорусско-литовской границе новая жертва - в колючей проволоке запутался лось
В Литве очередная жертва недальновидных инженерных решений властей. Военнослужащие Лидского погранотряда обнаружили лося, который запутался в колючей проволоке. Уйти вглубь нашей территории лесной обитатель не смог: из-за порезов животное потеряло много крови. На место были вызваны представители инспекции охраны природы, но, несмотря на все предпринятые меры по спасению, животное погибло. Это уже четвертый случай смерти лосей на белорусско-литовском участке границы.
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