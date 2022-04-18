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На белорусско-литовской границе вблизи колючего заграждения обнаружены трупы двух лосей
Очередные случаи гибели диких животных на границе с ЕС. Колючая проволока на путях миграции становится смертельным испытанием. Белорусские пограничники 16 и 17 апреля вблизи литовского колючего заграждения обнаружили трупы двух лосей. В Щучинском районе лесной зверь запутался в проволоке и пал от увечий. Второй инцидент произошел в Ивьевском районе. Животное преодолело "колючку", но из-за кровопотери и рваных ран погибло в лесу. Природоохранные организации неоднократно призывали страны ЕС отказаться от установки опасных заграждений.
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