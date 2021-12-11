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На белорусско-польской границе больше месяца находятся люди в ожидании гуманитарного коридора
Бездействие европейских властей в решении миграционного кризиса на белорусско-польской границе лишает беженцев надежды на лучшую жизнь.
В транспортно-логистическом центре в Брузгах уже больше месяца находятся люди, которые бежали от войны и разрухи. Белорусы прикладывают все усилия, чтобы облегчить пребывание беженцев в импровизированном лагере. Около тысячи человек, среди которых женщины и дети, есть все необходимое - крыша над головой, горячее питание, теплые вещи и даже возможность помыться в полевой бане. На границе постоянно дежурят бригады скорой медицинской помощи.
Беженец: Мы даже представить не могли, когда отправлялись в Европу, в какой ситуации мы окажемся. Нас не пустили в Германию и теперь, похоже, европейцы вообще о нас забыли, как будто нас не существует. Но мы есть, и мы просим о помощи. Жить на родине невозможно, жилье разрушено, дети не ходят в школу, нет медицины.
Накануне в лагере начали работать кризисные психологи. Они изучают эмоциональное состояние детей, вырабатывают стратегию работы с несовершеннолетними. Планируется проводить как групповые занятия, так и оказывать психологическую помощь конкретному ребенку.
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