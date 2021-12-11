На белорусско-польской границе больше месяца находятся люди в ожидании гуманитарного коридора

Беженец: Мы даже представить не могли, когда отправлялись в Европу, в какой ситуации мы окажемся. Нас не пустили в Германию и теперь, похоже, европейцы вообще о нас забыли, как будто нас не существует. Но мы есть, и мы просим о помощи. Жить на родине невозможно, жилье разрушено, дети не ходят в школу, нет медицины.