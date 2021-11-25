На белорусско-польской границе дежурят экипажи скорой - накануне к медикам обратились 134 человека

Беженцы встречают очередной день в логистическом центре, где белорусы предоставили им временное жилье. Сложно представить, что было бы, если бы люди остались без крыши над головой в такое время года. Сейчас на белорусско-польской границе постоянно дежурят экипажи скорой. Накануне к медикам обратились 134 человека. Из них 9 нуждались в помощи. Все чаще в центре слышен кашель. Сколько еще людям предстоит ждать милости ЕС - неизвестно.