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На белорусско-польской границе дежурят экипажи скорой - накануне к медикам обратились 134 человека

Беженцы встречают очередной день в логистическом центре, где белорусы предоставили им временное жилье. Сложно представить, что было бы, если бы люди остались без крыши над головой в такое время года. Сейчас на белорусско-польской границе постоянно дежурят экипажи скорой. Накануне к медикам обратились 134 человека. Из них 9 нуждались в помощи. Все чаще в центре слышен кашель. Сколько еще людям предстоит ждать милости ЕС - неизвестно.

Рассказывает корреспондент Юрий Шевчук, который работает на месте событий.

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