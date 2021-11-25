3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На белорусско-польской границе дежурят экипажи скорой - накануне к медикам обратились 134 человека
Беженцы встречают очередной день в логистическом центре, где белорусы предоставили им временное жилье. Сложно представить, что было бы, если бы люди остались без крыши над головой в такое время года. Сейчас на белорусско-польской границе постоянно дежурят экипажи скорой. Накануне к медикам обратились 134 человека. Из них 9 нуждались в помощи. Все чаще в центре слышен кашель. Сколько еще людям предстоит ждать милости ЕС - неизвестно.
Рассказывает корреспондент Юрий Шевчук, который работает на месте событий.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все