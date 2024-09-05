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На белорусско-польской границе, где люди сутками стоят в очередях, заработал круглосуточный медпост

Круглосуточный пост скорой медицинской помощи заработал на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест". В наличии десятки лекарственных препаратов и аппаратов, кардиограф и аппарат ИВЛ. Очереди на границе по-прежнему достигают нескольких километров, ожидать людям приходится порой не одни сутки.

Каждые два часа будет осуществляться объезд или обход территории в наиболее массовом скоплении людей. Это в сторону госпитального острова, если есть очередь или если есть очередь в сторону кольца. Мы оказываем необходимую помощь максимально экстренно.
Николай Гарин, заместитель заведующего Брестской станции скорой медицинской помощи
На границе необходимо иметь пост скорой медицинской помощи. Это связано с нынешними погодными условиями: жара, может стать плохо в очереди. Люди обращаются с разными причинами, и необходимо, чтобы люди знали, где они могут эту помощь получить, и все находилось в шаговой доступности.
Кирилл Смоляров, медбрат выездной бригады скорой медицинской помощи
Важность нахождения медперсонала на территории в такой близости - это просто потрясающе. Потому что в дороге, при ожидании, люди нервничают, люди переживают.
Мнение
Каждому из нас, когда есть медики, всегда придает уверенность в том, что нам помогут в любой ситуации.
Мнение

Также совсем скоро вблизи пункта пропуска развернутся работы по расширению зоны ожидания более чем в четыре раза.

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