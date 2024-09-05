На белорусско-польской границе, где люди сутками стоят в очередях, заработал круглосуточный медпост

На границе необходимо иметь пост скорой медицинской помощи. Это связано с нынешними погодными условиями: жара, может стать плохо в очереди. Люди обращаются с разными причинами, и необходимо, чтобы люди знали, где они могут эту помощь получить, и все находилось в шаговой доступности.

Кирилл Смоляров, медбрат выездной бригады скорой медицинской помощи