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На белорусско-польской границе у гражданина Молдовы изъяли 96 свертков гашиша

Крупную партию гашиша задержали таможенники на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест". 34-летний гражданин Молдовы ехал из Польши в Беларусь на легковом авто. Во время сканирования машины приборы показали подозрительные вложения в районе бака. Там таможенники обнаружили 96 свертков. Служебная собака подсказала, что в них находится наркотик. Экспертиза это подтвердила.

С августа 2022 года брестские таможенники изъяли более 320 кг наркотиков, всего же с начала этого года - в 2 раза больше.

Фото: БелТА

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