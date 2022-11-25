На белорусско-польской границе у гражданина Молдовы изъяли 96 свертков гашиша

Крупную партию гашиша задержали таможенники на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест". 34-летний гражданин Молдовы ехал из Польши в Беларусь на легковом авто. Во время сканирования машины приборы показали подозрительные вложения в районе бака. Там таможенники обнаружили 96 свертков. Служебная собака подсказала, что в них находится наркотик. Экспертиза это подтвердила.