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Очередное свидетельство "гостеприимного" отношения Запада к беженцам
Очередная жертва новой европейской политики и бесчеловечности к беженцам. Накануне днем на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов из Сирии и Ирака. Рядом с ними лежал труп мужчины. Как позже расскажут сами беженцы, трагедия случилась, когда они находились в соседней стране.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской краснознаменной пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:
Характер следов, оставленных на границе, говорил о том, что тело перетащили в Беларусь из Польши. С целью уточнения обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые мероприятия.
Рядом с безжизненным телом мужчины находились 7 иностранцев. От шокирующих своей жестокостью действий польских силовиков не остановило даже то, что среди них находился 5-летний ребенок.
Где моя мама, почему она не приходит, я прошу, чтобы дали мне позвонить ей, почему не могу с ней поговорить. И что случилось с дядей, вы говорите, что он так долго спит.
Как рассказали следователи, погибшим оказался 25-летний гражданин Ирака. Молодой человек был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские силовики в ответ на просьбы мигрантов оказать медпомощь задержали их и для устрашения стали избивать. Особой жестокостью, отметили иностранцы, отличалась женщина.
По предварительным результатам судмедэкспертизы было установлено, что телесных повреждений не теле погибшего не имеется. Однако отрабатывается версия, что он был болен диабетом, ему отказали в медпомощи, от чего он и умер.
Польские силовики вытесняют беженцев на территорию Беларуси
Кроме того, польские правоохранители без всяких разбирательств задержали и силой вытеснили еще двух иностранцев. У тех при себе имелись документы, выданные в Германии для оказания помощи людям, которые попали в сложную ситуацию. И это уже не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом крайне жестокого отношения к беженцам со стороны силовиков отдельных стран ЕС. Остается надеяться, что такая жесткость не останется безнаказанной.
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