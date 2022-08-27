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На белорусско-польской границе новые рекорды: ожидание въезда в Польшу - трое суток
Испытание жарой, бессонницей и обезвоживанием предлагают пройти польские пограничники. Автомобилисты, стоящие в километровых пробках, уже на грани.
В пункте пропуска "Берестовица" выезда из Беларуси ожидают более тысячи машин. Водители жалуются, что последние пять часов движения нет вообще. Польские пограничники не пропускают даже рейсовые автобусы, люди опаздывают на самолеты в аэропорт. Автомобилисты в шоке: "Такого не было с момента открытия границы после пандемии. Примерно трое суток - время ожидания".
В ответ на справедливые просьбы прояснить ситуацию представители на польской стороне угрожают вообще остановить пропуск транспорта. Хотя о гуманности польских служб и их политиков можно судить по недавним новостям с границы, когда невинных людей на территории Беларуси поляки поливали из водометов, заливали газом и забрасывали светошумовыми гранатами.
Фото: pixabay.com
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