На белорусско-польской границе новые рекорды: ожидание въезда в Польшу - трое суток

Испытание жарой, бессонницей и обезвоживанием предлагают пройти польские пограничники. Автомобилисты, стоящие в километровых пробках, уже на грани.

В пункте пропуска "Берестовица" выезда из Беларуси ожидают более тысячи машин. Водители жалуются, что последние пять часов движения нет вообще. Польские пограничники не пропускают даже рейсовые автобусы, люди опаздывают на самолеты в аэропорт. Автомобилисты в шоке: "Такого не было с момента открытия границы после пандемии. Примерно трое суток - время ожидания".

В ответ на справедливые просьбы прояснить ситуацию представители на польской стороне угрожают вообще остановить пропуск транспорта. Хотя о гуманности польских служб и их политиков можно судить по недавним новостям с границы, когда невинных людей на территории Беларуси поляки поливали из водометов, заливали газом и забрасывали светошумовыми гранатами.



