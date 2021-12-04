На белорусско-польской границе очередной стихийный митинг - беженцы просят помощи у Папы Римского

Тех, кто все же надеется на лучшую жизнь в Европе, еще много. Мы переносимся в транспортно-логистический центр "Брузги". Сотни беженцев находятся здесь и взывают к здравому смыслу мировое сообщество. На этот раз просят помощи у Папы Римского. Почему эта суббота стала траурной? Анастасия Бенедисюк передает с границы.

Все эти дети обращаются к Папе Римскому. Это очередной такой стихийный митинг. Только в этот раз не выдержали дети. Они с плакатами "Мы тоже люди, мы не хотим возвращаться к себе домой". У них также плакаты, где они поздравляют своих сверстников - европейских детишек - с наступающим Новым годом.



Вот, сидя на поваленном дереве, ребенок греется у костра, в мечтах - дом. И, кажется, нет уже веры даже в главного волшебника. Посмотрите, он обездвиженный, будто замерз. В этих рисунках так много отчаяния и боли, в них детские страхи. И это не про школу или диплом. Это про умереть в лесу. Эта суббота в ТЛЦ объявлена траурной. Сегодня все они скорбили и оплакивали нерожденного ребенка. По информации, которой поделился старейшина Бади со СМИ, накануне в лесу на польской стороне погибла беременная беженка. Он показывает ее фото. На глазах слезы.





- Это такая больная и очень горькая новость, наверное, для всех вас



- Я хочу, чтобы власти Европы услышали мой голос. Чтобы они пришли и помогли. Я больше не могу терпеть. Все мои дети болеют. У меня их трое. Сэтиммалышом мы сюда сразу из больницы, медики оказывали помощь.



- Мы просим изменить отношение властей к нам. Я хочу быть немецким ребенком!





В ТЛЦ много маленьких детей, есть годовалые. И тут логичный риторический вопрос - чем они, во-первых, отличаются от детей еврочиновников. А во-вторых, от тех, что по ту сторону границы.

16 дивизия войска Польского публикует у себя в "Твиттере". Фото сделаны в разные дни. Добродушные в окружении детсадовцев (польских) и все на этом же приграничье. Те тоже рисуют и даже благодарят, что чувствуют себя в безопасности. Но может им нужно показать, что делали эти взрослые в камуфляже с их сверстниками пару недель назад?



Впрочем, где им смотреть. Журналисты продолжают работать только с одной стороны. Хотя вроде поляки недавно обещали соорудить и у себя пресс-центр и даже анонсировали приезд эстонских военных корреспондентов. Но вряд ли тем дадут общаться с беженцами.





- Я купил визу в Ираке, приехал. Почти месяц я провел в лесу вместе с детьми: 8, 11 и 14 лет. В первую очередь, я очень благодарю власти Беларуси. Всех,кто помог. У нас был непростой путь сюда, тяжелый. Поэтому слова не нужно подбирать. Мы ценим то, что есть.





Так они отвечают практически на любой вопрос. Познавшие горе, они готовы нескончаемо благодарить.





- Я и все, кто здесь находится, мы все очень восхищаемся Президентом Лукашенко. От своих властей я не видел никакой помощи. Вашему Президенту верим. И очень благодарим. И на телефоне, и в Facebook я буду хранить его фото все время. Мы его очень любим. Я никогда не забуду, как он ручку взялребенка

- Да, здесь не лучшие условия. Мы бы хотели жить по-другому. Стремимся к этому. Мы очень благодарны Беларуси за условия, за автолавку. мы в основном покупаем хлеб, овощи, фрукты, яйца.





В целом эта суббота визуально ничем не примечательна. Горячая еда по расписанию, все в тепле, обуты, одеты. Красный Крест и сегодня раздавал гуманитарку, сухпайки. Можно принять баню. Некоторые, правда, по привычке умываются из бочек с водой. Здесь же из шланга нескончаемая стирка.





- Я буду жить в таких сложных условиях, но я не вернусь обратно. Здесь лучше, чем в моей стране. Назад дороги нет.





Волонтеры-переводчики, Красный Крест, медики, спасатели, пограничники. У них нет выходных. От рассвета до заката они делают ожидание этих людей немного комфортнее. Пока Войско Польское наращивает военные силы, все находящиеся здесь ждут новостей. Сейчас тешат себя тем, что надо продержаться еще две ночи. Уже который день здесь обсуждают дату 6 декабря. Якобы в понедельник в Германии для них должны найти время.