На белорусско-польской границе по-прежнему напряженно - зарубежные перевозчики недовольны действиями Польши

Напомним, с 21 февраля официальная Варшава запретила проезд тягачам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза, а также Европейской ассоциации свободной торговли. Хотели навредить белорусам, но наши большегрузы не ездят с прошлого года. Пострадали перевозчики Сербии, Турции, Македонии, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Последняя, к слову, на прошлой неделе направила ноту протеста Польше. Тем не менее польская таможня не дает добро. В ожидании разрешения ситуации в белорусском приграничье остаются водители из этих стран.

В Таможенном комитете отметили, за последние сутки из общего числа въехавших грузовиков в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи 97" % авто принадлежат польским перевозчикам. А вот тем, кто под запретом, остается пересекать границу Беларуси с ЕС только через Прибалтику. В связи с этим уже в Госпогранкомитете отмечают наибольшее скопление фур на въезд в Литву. Все подробности смотрите сегодня в "Панораме".