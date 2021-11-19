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На белорусско-польской границе работают корреспонденты АТН, чтобы показать реальную картину
Сегодня Президент Беларуси поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Первое поручение в этом направлении министру МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Владимиру Каранику: первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности. Пограничникам и областному УВД: безопасность лагеря в целом. Чтобы мир мог увидеть все то, что происходит на белорусско-польской границе, без купюр, там продолжают работать съемочные группы Агентства теленовостей.
На связь из транспортно-логистического центра выходит Кристина Камыш (прямое включение).
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