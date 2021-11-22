На белорусско-польской границе работают волонтеры и переводчики

Организация импровизированного лагеря, доставка продуктов питания беженцам и медицинская помощь - это все заслуга неравнодушных белорусов. Сразу несколько волонтерских групп работают на белорусско-польской границе. О тех, чья работа напрямую связана со спасением жизней, расскажет Кристина Камыш.

Красный - цвет помощи. Вот уже две недели волонтеры работают на границе. Чтобы беженцы их узнавали, добровольцы одеты в красные куртки с надписью БРСМ на спине. Но на самом деле здесь задействованы сразу пять организаций.

Помощь волонтеров на белорусско-польской границе

Все это время людям помогали волонтеры из Гродно, однако вчера подключилась область. На дежурстве - Щучин и Лида.

Кроме БРСМ, задействованы Белорусский союз женщин, Общество Красного Креста и Федерация профсоюзов.

Здесь необходимы руки, чтобы помочь разгрузить гуманитарную помощь, например, убрать мусор, подежурить в пункте питания. Раздача теплой еды и сухпайков занимает не менее двух часов.

На белорусско-польской границе работают переводчики

Ежедневно здесь работают по 6 переводчиков из числа студентов с филфака Гродненского университета имени Янки Купалы. Волонтер - это о добре и собственной инициативе. Сегодня дежурили 7 человек. Седьмой доброволец сам очень просился в команду.

Карина, студентка третьего курса, призналась, что вызвалась на работу на границу ради языковой практики. Девушка следила за ситуацией в транспортно-логистическом центре по новостям. Но реальность оказалась жестче.

Гуманитарную помощь может оказать любой желающий