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На белорусско-польской границе работают волонтеры и переводчики
Организация импровизированного лагеря, доставка продуктов питания беженцам и медицинская помощь - это все заслуга неравнодушных белорусов. Сразу несколько волонтерских групп работают на белорусско-польской границе. О тех, чья работа напрямую связана со спасением жизней, расскажет Кристина Камыш.
Красный - цвет помощи. Вот уже две недели волонтеры работают на границе. Чтобы беженцы их узнавали, добровольцы одеты в красные куртки с надписью БРСМ на спине. Но на самом деле здесь задействованы сразу пять организаций.
Помощь волонтеров на белорусско-польской границе
Все это время людям помогали волонтеры из Гродно, однако вчера подключилась область. На дежурстве - Щучин и Лида.
Кроме БРСМ, задействованы Белорусский союз женщин, Общество Красного Креста и Федерация профсоюзов.
Здесь необходимы руки, чтобы помочь разгрузить гуманитарную помощь, например, убрать мусор, подежурить в пункте питания. Раздача теплой еды и сухпайков занимает не менее двух часов.
На белорусско-польской границе работают переводчики
Ежедневно здесь работают по 6 переводчиков из числа студентов с филфака Гродненского университета имени Янки Купалы. Волонтер - это о добре и собственной инициативе. Сегодня дежурили 7 человек. Седьмой доброволец сам очень просился в команду.
Карина, студентка третьего курса, призналась, что вызвалась на работу на границу ради языковой практики. Девушка следила за ситуацией в транспортно-логистическом центре по новостям. Но реальность оказалась жестче.
Гуманитарную помощь может оказать любой желающий
Они работают как пчелки. За сутки планируются и выстраиваются действия команды. Теперь информация для тех, кто тоже хочет помочь.
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