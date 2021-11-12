На белорусско-польской границе толпы голодных и замерзших людей выстраиваются за едой и водой

Весь день обновляла кадры с белорусско-польской границы Ксения Лебедева. Она общалась с беженцами, видела, какие очереди голодных и замерзших людей выстраиваются за едой и водой. Это гуманитарная катастрофа на польской границе. Сейчас там где-то плюс 2 градуса, как сообщаюткорреспонденты, но из-за высокой влажности промозгло, сыро и очень холодно на сырой земле. Беженцы проводят на ней не первую ночь. Людей, которые потеряли все, с той стороны, похоже, за людей не считают. Хроника дня сегодняшнего, самые яркие кадры из лагеря беженцев (видео).