На белорусско-польской границе установили тепловизор

Аппарат передала Таможенному комитету китайская компания. Установили его в пункте пропуска "Козловичи". В минуту тепловизор измеряет температуру у 120 человек. Сведения оперативно направляются в санитарно-карантинную службу.

В пункте пропуска "Козловичи", по последним данным, за сутки оформляют порядка 1 000 грузовых машин и 1 500 водителей.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

