На белорусско-польской границе в лагере беженцев проходит стихийный митинг

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. В логистическом центре по-прежнему остаются беженцы, которые не теряют надежды все-таки получить обещанную Европой помощь. Белорусская сторона в свою очередь оказывает людям медицинскую помощь, организовано питание, открыта полевая баня. Продолжает поступать и гуманитарный груз.