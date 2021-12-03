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На белорусско-польской границе в лагере беженцев проходит стихийный митинг
Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. В логистическом центре по-прежнему остаются беженцы, которые не теряют надежды все-таки получить обещанную Европой помощь. Белорусская сторона в свою очередь оказывает людям медицинскую помощь, организовано питание, открыта полевая баня. Продолжает поступать и гуманитарный груз.
Андрей Сыч передает с места событий.
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