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На белорусско-польской границе возник новый лагерь беженцев - с места событий А. Сыч

На белорусско-польской границе возник новый стихийный лагерь беженцев. Замерзшие и обездоленные, в том числе малыши и беременные женщины, расположились буквально на бетоне погранперехода. Они ждут, что демократичная Европа наконец услышит их мольбы.

Наша съемочная группа продолжает передавать с места событий. На связи Андрей Сыч.

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