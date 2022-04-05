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На белорусско-украинской границе появилась мобильная аптека

Медикаменты и помощь врачей: на белорусско-украинской границе появился новый мобильный аптечный пункт. Рядом с погранпереходом "Новая Гута" украинцы могут не только купить, но и заказать необходимые препараты для соседей - это единственная возможность приобрести нужные лекарства. Рядом с передвижной аптекой ежедневно работает медик.


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Приехал за лекарством, за продуктами, аптеки не работают. Нам бабушке лекарство надо взять. У нас нет ничего, все закрыто.
Украинец


Аналогичный мобильный медпункт уже более двух недель функционирует на погранпереходе "Поддобрянка".

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