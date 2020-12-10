На белорусско-украинской границе появилась новая погранзастава

Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным оборудованием. Установлена вся бытовая техника и мебель. Как отметили в Госпогранкомитете, возведение таких модульных застав требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.