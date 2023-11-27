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Как проходит белорусско-узбекский медицинский форум в Минске

Участники белорусско-узбекского медицинского форума приступили к работе по секциям.

Их 8: онкология, кардиология, первичная медицинская помощь, диагностика и реабилитация и другие.

Площадками для проведения семинаров стали лучшие клинические медцентры столицы, которые характеризуют уровень оказания помощи в Беларуси. На примере Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента участники познакомились с передовыми технологиями реабилитации и восстановления, которые внедрены в практическую медицину. Особая гордость - симуляционный центр. Там обучение проходят не только интерны и действующие врачи нашей страны. Высок интерес иностранцев. Обмен опытом и кадрами также обсуждали во время семинара.

Больше интересует, начиная с поликлиник, вплоть до стационарной службы. У нас в планах предусмотрен обмен кадрами, а также их обучение. В таких областях мы надеемся сотрудничать.
Улугбек Абдуганиев, начальник управления здравоохранения Ташкентской области Узбекистана
В нашей небольшой стране очень мощная этапная система медицинской реабилитации. Пример с Беларуси берут многие специалисты в других странах. Хотим слышать, как у них проводятся аналогичные приемы в плане повышения качества жизни пациентов. Надеюсь, после сегодняшнего визита наши связи расширятся.
Василий Смычек, директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации

Точечное сотрудничество медиков Беларуси и Узбекистана началось в 2018-м. Форум же дает возможность посмотреть на подходы к диагностике, лечению и реабилитации глобально. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны соглашения и контракты, которые дадут импульс развитию сотрудничества и в других сферах экономики.

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