На белорусское посольство в Лондоне совершено нападение

Скандальная новость из Великобритании. 19 декабря было совершено нападение на белорусское посольство в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения (потребовалась срочная медицинская помощь). После прибытия правоохранительных органов радикалами была предпринята попытка скрыться с места происшествия. Тем не менее часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".

В заявлении МИД Беларуси говорится, что такая попытка расправы, совершенная в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих. В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием провести тщательное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных лиц.МИД Беларуси указал также на обязанность британских властей защитить наше представительство от вторжения и нанесения ущерба в соответствии с 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях.