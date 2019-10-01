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На Белорусском радио стартовал новый сезон
Сегодня на Белорусском радио стартовал новый сезон. Сразу пять каналов расширили программную линейку к осени. Так, на самом хитовом "Радиус FМ" появятся новые рубрики и интерактивные шоу. Кроме того, 103,7 зазвучит новыми голосами.
Познавательными программами и развлекательными викторинами наполнит эфир радиостанция "Сталіца". Тему хай-тек поддержит проект "Техномания" о белорусских разработках и стартапах. Заряд хорошего настроения для всей семьи даст еженедельная информационно- развлекательная программа "Субботник". Отдельное время вещания отведут подготовке наших атлетов к летней Олимпиаде-2020 в Токио.
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