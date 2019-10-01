Сегодня на Белорусском радио стартовал новый сезон. Сразу пять каналов расширили программную линейку к осени. Так, на самом хитовом "Радиус FМ" появятся новые рубрики и интерактивные шоу. Кроме того, 103,7 зазвучит новыми голосами.