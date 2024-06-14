На БелЖД раскрыта крупная коррупционная схема - задержан один из руководителей

Установлено, что должностное лицо только в результате нескольких встреч получило от представителя коммерческой структуры денежные средства в виде взяток на общую сумму более 300 тыс. долларов США. В ходе проведения следственных действий в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси