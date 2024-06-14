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На БелЖД раскрыта крупная коррупционная схема - задержан один из руководителей
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД вскрыло на Белорусской железной дороге коррупционную схему, создателем и куратором которой был один из руководителей БелЖД.
Оперативники установили, что в течение нескольких лет ныне фигурант уголовного дела, пользуясь должностным положением, лоббировал интересы коммерческих структур, зарабатывающих на грузоперевозках. При этом выставлял конкретный ценник за "услугу". Суммы систематических взяток исчислялись сотнями тысяч долларов. Взамен коррупционер обеспечивал первоочередную перевозку грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья.
Установлено, что должностное лицо только в результате нескольких встреч получило от представителя коммерческой структуры денежные средства в виде взяток на общую сумму более 300 тыс. долларов США. В ходе проведения следственных действий в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США.
В отношении высокопоставленного должностного лица Белорусской железной дороги Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере). В настоящее время ГУБОПиК совместно со Следственным комитетом проводят мероприятия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности фигуранта.
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