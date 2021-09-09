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Минск принимает подарки ко Дню города: во всех районах столицы появились новые зоны отдыха
На берегу Чижовского водохранилища открылась "Жара" - благоустроенный участок с площадками для пляжного футбола и волейбола, тренажерами, детскими игровыми комплексами и деревянными шезлонгами. Также насладиться ландшафтом и акваторией можно с плавучего рыбацкого домика и смотровой площадки. На природе в "зеленых классах" будут также заниматься дети, возможны и экологические экскурсии для взрослых. Появление зоны отдыха связано со строительством нового микрорайона.
Такие зоны отдыха появились сегодня во всех районах города. В Октябрьском, например, для экопрогулок благоустроили территорию около "Белой дачи". В планах столицы еще больше комфортной инфраструктуры и зеленых маршрутов.
Дополнительные возможности для развития детей
И еще один подарок - в Московском районе. После масштабной реконструкции открылся Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ранак". Обновленный фасад, современное оснащение кабинетов, многофункциональные спортивные площадки. Появился также зрительный зал на 360 мест и новый стадион для хоккея на траве. Для более 6 тысяч воспитанников на выбор около 500 объединений по интересам.
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