Минск принимает подарки ко Дню города: во всех районах столицы появились новые зоны отдыха

На берегу Чижовского водохранилища открылась "Жара" - благоустроенный участок с площадками для пляжного футбола и волейбола, тренажерами, детскими игровыми комплексами и деревянными шезлонгами. Также насладиться ландшафтом и акваторией можно с плавучего рыбацкого домика и смотровой площадки. На природе в "зеленых классах" будут также заниматься дети, возможны и экологические экскурсии для взрослых. Появление зоны отдыха связано со строительством нового микрорайона.

Такие зоны отдыха появились сегодня во всех районах города. В Октябрьском, например, для экопрогулок благоустроили территорию около "Белой дачи". В планах столицы еще больше комфортной инфраструктуры и зеленых маршрутов.

Дополнительные возможности для развития детей