На берегу Днепра начинается самый долгожданный праздник - "Александрия собирает друзей"

На берегу Днепра начинается самый долгожданный и любимый праздник Купальядля ценителей народного творчества. Гостей ожидает насыщенная программа. Работают подворья, на которых представлены лучшие районы страны и коллективы, в том числе ремесленники. Приехали гости из России и Украины. Открыли настоящий марафон концертов юные таланты. На очереди мюзикл. Многое с приставкой "впервые". Работают и традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы", состоится финал проекта "Властелин села", в афише заявлени концерт-караоке. Кроме того, в Александрию приедет настоящая жемчужина белорусского искусства - обновленная труппа купаловцев. Это будет уникальная возможность для тысяч гостей в камерной обстановке посмотреть спектакль.