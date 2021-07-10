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На берегу Днепра начинается самый долгожданный праздник - "Александрия собирает друзей"

На берегу Днепра начинается самый долгожданный и любимый праздник Купальядля ценителей народного творчества. Гостей ожидает насыщенная программа. Работают подворья, на которых представлены лучшие районы страны и коллективы, в том числе ремесленники. Приехали гости из России и Украины. Открыли настоящий марафон концертов юные таланты. На очереди мюзикл. Многое с приставкой "впервые". Работают и традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы", состоится финал проекта "Властелин села", в афише заявлени концерт-караоке. Кроме того, в Александрию приедет настоящая жемчужина белорусского искусства - обновленная труппа купаловцев. Это будет уникальная возможность для тысяч гостей в камерной обстановке посмотреть спектакль.

В программе развлечения на любой вкус и возраст.


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