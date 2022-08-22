На бобруйской "Славянке" горячие деньки - школьную форму сошьют даже на заказ

Швейные фабрики нарастили темпы производства одежды для школьников. Речь о единых элементах в одежде, с которыми многие школы определились только в августе. В топе заказов - жилетки, галстуки или эмблемы. Над таким ассортиментом сегодня трудятся швеи бобруйской "Славянки".

Юлия Алферова побывала на производстве и узнала, успеют ли к 1 сентября.

Лицом школы в новом учебным году себя может почувствовать каждый ученик. Все дело в отличительном элементе - значок, жилет или галстук - в этом году дополнит деловой стиль в одежде. Что это будет - выбор оставили за учителями, родителями и учениками. Многие успели отшиться еще в середине лета, однако и тех, что затянули с выбором, немало.

"Славянка" отшила около 6 тысяч галстуков с шевронами для школ страны

Многие школы сделали ставку на минимализм. Заказы на галстук с шевроном идут со всей страны. Уже отшили под 6 тысяч таких элементов. Пока сбавлять темпы не приходится, чем ближе сентябрь, тем больше объемы производства.

Производство поставили на поток даже в экспериментальном цеху славянки, где обычно шьют ограниченные партии. Подключили и дополнительную бригаду. В сутки отшивают под 250 галстуков, и сегодня это один из самых ходовых товаров.

Елена Лозко, начальник цеха ОАО "Славянка": Галстуков шьем от 500 до 1200 для каждой школы. Галстуки для мальчиков и девочек, для младших и старших классов.













За сезон отшили больше 60 тыс. изделий школьной коллекции

В швейном в это время обычно вовсю «собирают» осеннюю коллекцию, но в нынешнем августе спрос диктует свои условия: жилеты и джемперы - тоже единый элемент для школьников. В день выпускают до 4 сотен изделий - говорят, поднажали, чтобы всех одеть к началу сентября.

Оксана Липовка, начальник экспериментального цеха ОАО "Славянка": Мы постарались, чтобы можно было комбинировать изделия между собой, разбавили традиционные виды материалов.

И предложить есть что - в свежей коллекции больше полусотни новинок. Разрабатывали не без участия юных модниц. Доминика в этом году пойдет в шестой. На "Славянке" не просто закупаются - шьют форму на заказ, такая услуга доступна для всех, кто не нашел костюм по размеру.





Доминика, учащаяся СШ № 18 г. Бобруйска: "Я покупаю всегда то, чего у меня еще не было, разные сарафаны, платья".

Таким способом собирают к школе и первоклашку Даниель. Смотрят на удобство и качество, а еще - сочетание с единым школьным элементом.

Рената Колодинская, мама школьницы: "В первую очередь это будет дисциплинировать и ученика и родителей. Кто-то может себе позволить школьную форму подороже, но школа есть школа, и, наверное, это будет более официально и с детства будет приучать к дисциплине и аккуратности.

25% школьной коллекции отправили на экспорт

Даже несмотря на то, что сезон пошива школьного ассортимента затянулся, успевают не просто выполнять «социальный заказ», но и зарабатывать, поставляя за рубеж. На экспорт отправили четверть школьного товара.

На сегодняшний момент более 60 тысяч единиц школьной одежды отгружено нашим партнерам. В том числе около 25 процентов в РФ. Основные материалы нашего белорусского производства. Ткани Минского камвольного комбината, все остальное, фурнитуру мы находим здесь. Теймураз Бочоришвили, директор ОАО "Славянка"

За две недели на предприятии планируют закрыть заказы по школьной одежде, в том числе обеспечив учреждения единым элементом гардероба. Чтобы с первых дней в классе школьники чувствовали причастность не просто ко всему коллективу - к достижениям и успехам большой школьной семьи.