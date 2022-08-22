3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На бобруйской "Славянке" горячие деньки - школьную форму сошьют даже на заказ
Швейные фабрики нарастили темпы производства одежды для школьников. Речь о единых элементах в одежде, с которыми многие школы определились только в августе. В топе заказов - жилетки, галстуки или эмблемы. Над таким ассортиментом сегодня трудятся швеи бобруйской "Славянки".
Юлия Алферова побывала на производстве и узнала, успеют ли к 1 сентября.
Лицом школы в новом учебным году себя может почувствовать каждый ученик. Все дело в отличительном элементе - значок, жилет или галстук - в этом году дополнит деловой стиль в одежде. Что это будет - выбор оставили за учителями, родителями и учениками. Многие успели отшиться еще в середине лета, однако и тех, что затянули с выбором, немало.
"Славянка" отшила около 6 тысяч галстуков с шевронами для школ страны
Многие школы сделали ставку на минимализм. Заказы на галстук с шевроном идут со всей страны. Уже отшили под 6 тысяч таких элементов. Пока сбавлять темпы не приходится, чем ближе сентябрь, тем больше объемы производства.
Производство поставили на поток даже в экспериментальном цеху славянки, где обычно шьют ограниченные партии. Подключили и дополнительную бригаду. В сутки отшивают под 250 галстуков, и сегодня это один из самых ходовых товаров.
Елена Лозко, начальник цеха ОАО "Славянка": Галстуков шьем от 500 до 1200 для каждой школы. Галстуки для мальчиков и девочек, для младших и старших классов.
За сезон отшили больше 60 тыс. изделий школьной коллекции
В швейном в это время обычно вовсю «собирают» осеннюю коллекцию, но в нынешнем августе спрос диктует свои условия: жилеты и джемперы - тоже единый элемент для школьников. В день выпускают до 4 сотен изделий - говорят, поднажали, чтобы всех одеть к началу сентября.
Оксана Липовка, начальник экспериментального цеха ОАО "Славянка": Мы постарались, чтобы можно было комбинировать изделия между собой, разбавили традиционные виды материалов.
И предложить есть что - в свежей коллекции больше полусотни новинок. Разрабатывали не без участия юных модниц. Доминика в этом году пойдет в шестой. На "Славянке" не просто закупаются - шьют форму на заказ, такая услуга доступна для всех, кто не нашел костюм по размеру.
Доминика, учащаяся СШ № 18 г. Бобруйска: "Я покупаю всегда то, чего у меня еще не было, разные сарафаны, платья".
Таким способом собирают к школе и первоклашку Даниель. Смотрят на удобство и качество, а еще - сочетание с единым школьным элементом.
Рената Колодинская, мама школьницы: "В первую очередь это будет дисциплинировать и ученика и родителей. Кто-то может себе позволить школьную форму подороже, но школа есть школа, и, наверное, это будет более официально и с детства будет приучать к дисциплине и аккуратности.
25% школьной коллекции отправили на экспорт
Даже несмотря на то, что сезон пошива школьного ассортимента затянулся, успевают не просто выполнять «социальный заказ», но и зарабатывать, поставляя за рубеж. На экспорт отправили четверть школьного товара.
На сегодняшний момент более 60 тысяч единиц школьной одежды отгружено нашим партнерам. В том числе около 25 процентов в РФ. Основные материалы нашего белорусского производства. Ткани Минского камвольного комбината, все остальное, фурнитуру мы находим здесь.
За две недели на предприятии планируют закрыть заказы по школьной одежде, в том числе обеспечив учреждения единым элементом гардероба. Чтобы с первых дней в классе школьники чувствовали причастность не просто ко всему коллективу - к достижениям и успехам большой школьной семьи.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов