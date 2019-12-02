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На большей части Минской области сегодня облачно с прояснениями
Ночные заморозки и гололедица. Сегодня на большей части Минской области облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется дождь и кратковременный снег. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем в границах от -4 до 0 градусов. Ночью до минус 6. Такая погода сохранится и завтра. В отдельных районах слабый туман и гололед. Ветер усугубится - порывы будут достигать 18 м/с.
Александр Беганский, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "Пока сильных морозов не прогнозируется, вообще прогнозируется неустойчивый температурный режим. Температура может быть слабоположительныя. При этом в отдельных районах прогнозируется мокрый снег. То есть вполне типичная для начала декабря погода".
В середине недели погода чуть изменится. Температура воздуха повысится и днем будет от 0 до +6 градусов. Прогнозируется дождь и мокрый снег. На дорогах гололедные явления.
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