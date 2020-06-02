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На большей части территории Беларуси дожди. Неустойчивая погода сохранится и завтра

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра синоптики объявили на сегодня. Порывы местами будут достигать 20 м/с. На большей части территорий пройдут дожди, возможны и грозы. В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть особенно внимательными - сохранять безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Спасатели же рекомендуют обходить линии связи и электропередачи, неустойчивые конструкции, не парковать авто поблизости деревьев. Такая же неустойчивая погода сохранится и завтра.

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