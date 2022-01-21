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На Борисовском полигоне 120-я столичная механизированная бригада оттачивала точность своих действий

На общевойсковом Борисовском полигоне 120-я столичная механизированная бригада оттачивала четкость и точность своих действий. Экипажи отработали нормативы по загрузке боеприпасов, вождению техники на пересеченной местности, а также поражению мишеней сходу. Это стандартные нормативы, которые под силу любому обученному танкисту.

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