На Борисовском полигоне 120-я столичная механизированная бригада оттачивала точность своих действий

На общевойсковом Борисовском полигоне 120-я столичная механизированная бригада оттачивала четкость и точность своих действий. Экипажи отработали нормативы по загрузке боеприпасов, вождению техники на пересеченной местности, а также поражению мишеней сходу. Это стандартные нормативы, которые под силу любому обученному танкисту.