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На борисовском предприятии раскрыли коррупционную схему при закупке металлопродукции
Следователи рассказали подробности вскрытой коррупционной схемы при закупках металлопродукции на одном из ведущих предприятий в Борисове. По факту крупного хищения путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц возбуждено уголовное дело.
Фигуранты - начальник ремонтно-механического цеха и двое его сообщников: 29-летний мастер и 53-летний инженер по комплектации оборудования. Об их задержании оперативниками ГУБОП стало известно в конце прошлого месяца. Как выяснило следствие, руководитель цеха заметил на производстве излишки металла и не упустил возможности на этом незаконно обогатиться. Он договорился с поставщиками отгружать сырье в меньших объемах, чем по документам. Остальная часть продукции, за которую заказчики тоже вносили предоплату, передавалась частным фирмам. Те платили 60 % от стоимости товара. Борисовское предприятие в своей работе использовало излишки металла от прошлых сделок. А полученная преступным путем выручка от фиктивных отгрузок (больше 30 тыс. рублей) поступала в распоряжение фигурантов.
По делу о коррупции на борисовском предприятии проводится расследование. По его результатам действия троих фигурантов оценят с точки зрения закона окончательно.
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