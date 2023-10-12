На борисовском предприятии раскрыли коррупционную схему при закупке металлопродукции

Фигуранты - начальник ремонтно-механического цеха и двое его сообщников: 29-летний мастер и 53-летний инженер по комплектации оборудования. Об их задержании оперативниками ГУБОП стало известно в конце прошлого месяца. Как выяснило следствие, руководитель цеха заметил на производстве излишки металла и не упустил возможности на этом незаконно обогатиться. Он договорился с поставщиками отгружать сырье в меньших объемах, чем по документам. Остальная часть продукции, за которую заказчики тоже вносили предоплату, передавалась частным фирмам. Те платили 60 % от стоимости товара. Борисовское предприятие в своей работе использовало излишки металла от прошлых сделок. А полученная преступным путем выручка от фиктивных отгрузок (больше 30 тыс. рублей) поступала в распоряжение фигурантов.