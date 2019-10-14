На заводе "Автогидроусилитель" пресечена схема необоснованного посредничества при закупках

Факты необоснованного посредничества выявил госконтроль

…Исключив лишнее звено, удалось сэкономить 9 % от стоимости продукции. При этом чистых закупок меньше не стало. Недавно завод получил заказ от российского автогиганта: он увеличил объемы более чем в два раза. А еще здесь закупили новое современное оборудование.

Не одну единицу дорожной техники могла бы приобрести и строительная компания в Могилеве – замечают контролеры – исключи она посредника при закупке металлоконструкций для реконструкции моста через Днепр. С третьим лицом строительная организация заключила договор на поставку 1300 тонн металлоконструкций. Речь о сумме в 5 миллионов рублей, пятая часть ушла кому-то в карман.

Максим Алешкевич, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:

"И что в данной ситуации еще примечательно, что посредник, получая столь значительный гонорар, не нес практически никаких финансовых или иных рисков. Так, металлоконструкции поставлялись на условиях предоплаты. Во-вторых, металлоконструкции со склада производителя напрямую доставлялись на объект строительства моста".