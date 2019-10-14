3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На заводе "Автогидроусилитель" пресечена схема необоснованного посредничества при закупках
Факты необоснованного посредничества выявил госконтроль
…Исключив лишнее звено, удалось сэкономить 9 % от стоимости продукции. При этом чистых закупок меньше не стало. Недавно завод получил заказ от российского автогиганта: он увеличил объемы более чем в два раза. А еще здесь закупили новое современное оборудование.
Не одну единицу дорожной техники могла бы приобрести и строительная компания в Могилеве – замечают контролеры – исключи она посредника при закупке металлоконструкций для реконструкции моста через Днепр. С третьим лицом строительная организация заключила договор на поставку 1300 тонн металлоконструкций. Речь о сумме в 5 миллионов рублей, пятая часть ушла кому-то в карман.
Максим Алешкевич, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:
"И что в данной ситуации еще примечательно, что посредник, получая столь значительный гонорар, не нес практически никаких финансовых или иных рисков. Так, металлоконструкции поставлялись на условиях предоплаты. Во-вторых, металлоконструкции со склада производителя напрямую доставлялись на объект строительства моста".
Получается, что посредник вообще не принимал участия в процессе. Деньги на ветер?! и строго из госбюджета! - недопустимо. Уже в среду на коллегии Госконтроля обещают жесткий разговор. Проверки продолжатся.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов