За освобождение белорусов от нацизма поблагодарили в Германии. На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дзякуй". На инсталляции, кроме белорусского спасибо, также благодарности на языках народов, которые одержали победу над фашизмом - русском, польском, французском, английском. Акция состоялась по случаю 75-летия освобождения Германии от фашизма.



