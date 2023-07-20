На Брестском полигоне проходят тренировки ССО Вооруженных Сил с ЧВК "Вагнер".

Боевой опыт ЧВК "Вагнер" перенимают белорусские военнослужащие. Под Брестом сейчас проходят тренировки Сил специальных операций с инструкторами частной военной компании. Бойцы осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступают именно бойцы ЧВК, которые принимали участие в специальной военной операции. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны. В тренировочной процесс погрузился и наш корреспондент Юрий Шевчук.

Сегодня тренировки на Брестском полигоне начались с дождя. Для журналистов такой поворот был не с руки, но для военных настоящая удача. Как говорят сами инструкторы, дополнительное приближение к реальным боевым действиям. И вообще сегодня все проходило именно в таком ключе, причем как для бойцов ССО, так и для журналистов. Сначала индивидуальные тренировки под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер".

Совершив марш-бросок через лес, бойцы вышли на установленную позицию, и заняли ее. Была установка, на протяжении всего пути группу сопровождал инструктор ЧВК "Вагнер" и подсказывал, как и что делать. В этом и заключается суть этой тренировки.

Сегодня ССО отработали несколько установок. По первой колонна попала в засаду. Задача бойцов оказать помощь раненым и нанести ответный удар. Для этого нужно было обнаружить диверсионно-разведывательную группу противника и уничтожить ее из минометов.

Вооруженные Силы Беларуси заинтересованы в опыте ЧВК «Вагнер»

Вооруженные Силы Беларуси заинтересованы в применении бойцов компании для обучения как действующих военнослужащих, так и военнообязанных территориальной обороны. В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК "Вагнер", - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки.

С утра поднялись, вводные, по машинам и поехали, приезжаем в обед, покушали, небольшое время на отдых, разбор дня и следующий день также. Военнослужащий ССО Беларуси

Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства. А Бойцы ЧВК «Вагнер» на деле демонстрируют заинтересованность в том, чтобы белорусская армия была сильной и современной, а белорусский народ жил в мирной и безопасной стране.

Показывают нам какие-то новые тактические приемы, акцентируют внимание на каких-то действиях, например, обстрел колонны движущейся, нападение дрона, скрытие в зеленой местности. Военнослужащий ССО Беларуси

Министерством обороны совместно с представителями ЧВК выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании. Это целый комплекс мероприятий совместной боевой подготовки. А ранее о том, что боевой опыт бойцов "Вагнера" будет полезен белорусским военным, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко: "Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять".

Обострение у белорусско-польской границы

Тем временем Польша перебросила к белорусской границе две бригады военных. Поводом для этого стало якобы прибытие в республику ЧВК "Вагнер", заявил польский министр обороны. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Более тысячи военнослужащих размещены на новой базе в Кольне и в Бялоподляске, туда же переброшена и военная техника

На Брестском полигоне никто не говорит о наступательной риторике, но в случае чего наш десант должен быть готов. И опыт ЧВК "Вагнер" здесь очень даже уместен.

Привлечением людей, недавно вернувшихся со специальной военной операции, имеющих безусловно боевой опыт, и самую свежую актуальную информацию, он для нас бесценен и сейчас за эти 4 дня, по максимуму, как губка попытаемся впитать это все, проанализировать и в дальнейшем применить на своей практике. Военнослужащий ССО Беларуси