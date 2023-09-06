На Брестском полигоне состоялась активная фаза маневров учений "Боевое братство - 2023"

"Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Барьер" - 4 составляющие совместных оперативно-стратегических учений сил ОДКБ. Плюс "Скала", где свое мастерство оттачивали спасатели. Почти неделю на территории Беларуси отрабатывались навыки совместного взаимодействия. "Боевое братство - 2023" сегодня вышло на финишную прямую. На Брестском полигоне состоялась активная фаза маневров.

Военный альянс впервые отработал совместные действия в условиях максимально приближенных к боевым. По легенде, незаконное бандформирование захватило несколько населенных пунктов. Задача - уничтожить условного противника и освободить захваченные территории. Даже по этой задумке видно, что наши маневры носят оборонительный характер. А не как у НАТО - нападение, захват, атака, диверсия.

О том, что учения ОДКБ в Беларуси плановые и носят открытый характер, говорилось не раз. И белорусская сторона, и секретариат ОДКБ в соответствии с международными требованиями приглашали международных наблюдателей, военных атташе и дипломатический корпус, в том числе наших соседей - поляков и литовцев. Но как это происходит в последнее время, те предпочли остаться в стороне.

Мол, зачем идти по пути конструктивного диалога, когда сам наращиваешь военных контингент до небывалых масштабов у чужих границ?

Как прошла активная фаза нашего оборонительного "Боевого братства", какой вывод можно сделать из этапа учений на территории Беларуси? Материал Юрия Шевчука.

Легенда, по которой были разыграны боевые действия, сразу определила исключительно оборонительный характер активной фазы учения. На территорию страны - участницы ОДКБ проникает бандформирование. Его участники захватывают несколько населенных пунктов и пытаются провести теракты на стратегических объектах. Объединенный штаб военного альянса в кратчайшие сроки вырабатывает план совместных действий и начинает операцию по освобождению захваченных территорий.

Разведка боем

После разведки боем артиллерии в небе появляются самолеты Су-25 и Як-130. Они наносят авиационный удар по вскрытым элементам боевого порядка противника. Допустив группы боевиков на дальность эффективного огня, подразделения в опорных пунктах приступают к уничтожению условного противника.

Подразделения Коллективных сил продолжают активные действия и заставляют противника вклиниться в центр боевого порядка и втянуться в так называемый огневой мешок.

Первая группа российских бойцов из укрытия наносит поражение по бронетехнике противника. Маневр группы построен на постоянной динамике и последовательном наложении огня каждого экипажа. Применяя тактику карусели, задействуется вторая группа подразделений из России, которая также стремительно занимает назначенные позиции.

Механизм работает четко и слаженно

Пока одни наступают, вторые прикрывают, в это время военный контингент из третьей страны отвлекает внимание на себе, военные из четвертой наносят удар по противнику артиллерией. Механизм работает четко и слаженно. Кстати, именно это и было одной из основных задач "Боевого братства" - на практике отработать взаимодействие между странами - участницами военного альянса.

Чувствуем плечо друг друга. Когда штаб работает как один элемент без всяких сбоев, все понимают свою роль и место, то это главное. Штаб сработал, задачи были поставлены правильно, войска плечо друг друга знают, чувствуют, поэтому и выполняют задачу вместе четко. Вадим Денисенко, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

После неудачной попытки противника прорваться из блокированного района войска проводят перегруппировку и начинают штурм захваченных населенных пунктов. Штурм опорного пункта занятых позиций противником - достаточно сложная задача. Ее выполняют белорусские бойцы при поддержке своих товарищей по альянсу.

Все цели маневров успешно достигнуты

Объединившись в один кулак, Коллективные силы оперативного реагирования наносят сокрушительный удар по противнику. Населенные пункты освобождены, условный противник уничтожен. Действия военных по достоинству оценивает руководство объединенного штаба. Все цели маневров успешно достигнуты.

Были отработаны все поставленные перед обучаемыми задачи. Я должен сказать, традиционно максимально стараются проявить свой профессионализм, свои навыки, умения, одним словом, показали высочайший уровень подготовки и слаженности. Для нас главное, что мы отрабатываем традиционно и делаем акцент на вопросы управления, организации взаимодействия между подразделениями, представляющими различные Вооруженные силы, различные силовые структуры и различные государства - члены ОДКБ, но с задачей справились весьма успешно. Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ

За активной фазой "Боевого братства" следили военные наблюдатели Ирана и Монголии плюс 15 военных атташе, аккредитованных в Беларуси. И это не считая государств - членов ОДКБ. В соответствии с международными требованиями приглашали и других международных наблюдателей, в том числе поляков и литовцев. Но они приглашением пренебрегли. Действительно - зачем? Куда проще, даже не вникая в суть учений у соседей, кричать об агрессивной военной риторике Беларуси и при этом продолжать милитаризацию своих стран. Вот яркий пример.

Варшава нагнетает

Варшава хочет продемонстрировать свою военную силу 17 сентября. Более 1000 военнослужащих и 70 единиц военной техники Войска Польского, в том числе танки Abrams и К2, РСЗО Himars, бронетранспортеры, беспилотники FlyEye будут представлены на показе "Осенний огонь 2023" на полигоне Ожиш. И это после такого у нас демонстрация силы? С самого начала Беларусь, в отличие от соседей, демонстрирует открытость и миролюбие и показывает маневры и их цели. А цели исключительно оборонительные, для защиты своей страны, своей территории. Об этом говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили, но будут использовать. Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Учения "Боевое братство" включили в себя сразу несколько маневров как военных, так и других экстренных и спецслужб. Например, с формированием радиационной, химической, биологической защиты и медиками состоялся "Барьер-2023". Бойцы МЧС прокачали свои силы во время "Скалы". На "Эшелоне" были отработаны вопросы материально-технического обеспечения, а разведчики провели свой "Поиск". Всего на территории Беларуси было задействовано около 2.5 тыс. военных и 500 единиц боевой техники.