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На брифинге в Минске раскрыты новые подробности истории с самолетом Ryanair
Новые подробности истории с самолетом Ryanair раскрыты на брифинге в Минске. Подробный разбор инцидента с Боингом и участия в этой истории белорусского военного самолета представил командующий ВВС нашей страны. Картина происшествия представлена поминутно. Разъяснена роль МиГа и пресловутого вертолета, который находился десятью километрами ниже самолета Ryanair.
Появились сведения, что вертолет якобы принудил Боинг к посадке. Но между ними практически 11 тысяч метров эшелон. Истребителя МиГ-20 рядом нет, никто не принуждает Боинг к посадке.
На пресс-конференции появился также Роман Протасевич, который рассказал подробности своего нынешнего положения. На вопрос о добровольности своих интервью останавливался не раз: да, он - за решеткой, но встречи с журналистами - его свободный и осознанный выбор. Протасевич также несколько раз возвращался к вопросу об избиениях, так называемой сыворотке правды, психологическому давлению, которому он будто бы подвергается: все это фейки, которые он опровергает своим присутствием на пресс-конференции. Вел себя Протасевич уверенно и свободно, на вопросы отвечал легко и бодро, много шутил. На человека, который подавлен, находится под гнетом "чудовищного" стресса никак не похож.
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