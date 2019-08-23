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На чемпионате мира по профессиональному мастерству первый соревновательный день

На форуме померятся силами участники из 63 стран. Это кондитеры, дизайнеры, столяры - представители 56 специальностей. Чтобы во время стартов не было сбоев, в течение нескольких дней участники и эксперты подготавливали рабочие места - боксы со своими инструментами команды для удобства взяли с собой. Белорусы полностью готовы к соревнованиям и к борьбе за награды.

В расписании участников и большая познавательная программа

Вчера белорусская команда посетила одну из татарских гимназий. Молодые профессионалы вместе со школьниками приготовили традиционное блюдо чак-чак, а также поучаствовали в мини-турнире по робототехнике.

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