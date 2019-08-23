На чемпионате мира по профессиональному мастерству первый соревновательный день

На форуме померятся силами участники из 63 стран. Это кондитеры, дизайнеры, столяры - представители 56 специальностей. Чтобы во время стартов не было сбоев, в течение нескольких дней участники и эксперты подготавливали рабочие места - боксы со своими инструментами команды для удобства взяли с собой. Белорусы полностью готовы к соревнованиям и к борьбе за награды.