В Конституционную комиссию поступают предложения от граждан

Толкование Конституции передать Конституционному суду, который является хранителем Конституции, и эти полномочия должны быть у Конституционного суда. И второй аргумент - Конституция у нас принимается на референдуме, и необходимо, чтобы независимый орган занимался толкованием конституционных положений

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси