"На четвертой стадии рака везут на экзамен" - блогер из Латвии рассказала о нечеловеческом отношении к людям других национальностей

В Латвии все идет на повышение налогов, а зарплаты не увеличиваются. Мы не можем быть автономной страной, постоянно от кого-то зависим. В Беларуси я почувствовала себя спокойно и стабильно, несмотря на то, что мне еще предстоит здесь полная легализация, обустройство. Но мне не страшно, я знаю, что белорусы очень добродушные и не откажут в помощи.

Ольга Самбуль, блогер, переехала из Латвии жить в Беларусь