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"На четвертой стадии рака везут на экзамен" - блогер из Латвии рассказала о нечеловеческом отношении к людям других национальностей
Европа идет к неминуемому краху, это понимают и сами европейцы. Еврочиновники бьют не только по экономике и собственной социальной политике. Для героини "Актуального интервью" блогера Ольги Самбуль, триггером к тому, чтобы покинуть родину, Латвию, стало нечеловеческое отношение к людям других национальностей, которые более полувека прожили в стране (а некоторые и того больше). В чаше терпения последними каплями для нее стало еще и издевательство над исторической памятью. А еще жесткое насаждение ЛГБТ-ценностей.
В Латвии все идет на повышение налогов, а зарплаты не увеличиваются. Мы не можем быть автономной страной, постоянно от кого-то зависим. В Беларуси я почувствовала себя спокойно и стабильно, несмотря на то, что мне еще предстоит здесь полная легализация, обустройство. Но мне не страшно, я знаю, что белорусы очень добродушные и не откажут в помощи.
В Латвии сейчас есть тенденция - не знаешь латышский - депортация. Ольга отметила, что правительство борется за язык, культуру, но в то же время уничтожают все ценности. "Тем, кто не знает латышского языка, грозит депортация. Тех граждан России, стариков, которые давно приняли гражданство, чтобы получать пенсию, чтобы учитывался стаж, везут на колясках, на носилках, на четвертой стадии рака на экзамен. И даже если ты всю жизнь прожил в Латвии, это никого не интересует", - сказала блогер.
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