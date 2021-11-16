На что готова пойти Варшава и как на все эти действия реагируют поляки, журналисты и мировое сообщество

Польские власти упорно продолжают игнорировать доводы разума, чтобы сохранить свою повестку: Минск - плохой, Варшава - жертва. Боясь оказаться в невыгодном свете, политики идут ва-банк, применяя ко всем своим СМИ жесткую цензуру. На что готова пойти Варшава, чтобы не дать неудобной правде вылезти наружу? И как на все эти действия реагируют поляки, журналисты и мировое сообщество? Подробнее в нашем материале.

Сегодня весь мир увидел, как поступают с беженцами по-европейски. Маски сброшены. ЕС так сильно обеспокоен правами человека - не уследил за светошумовыми гранатами, газом и водометами в отношении беженцев. И в Брюсселе, и в Страсбурге почему-то закрывают глаза на очевидно недемократическое поведение Варшавы. Что предпринимает в это время Моравецкий и компания? Закрывает, оштрафовывает - делает все, чтобы информация о действиях польских пограничников не распространилась по другую сторону колючей проволоки.



Все, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, могут освещать журналисты исключительно с нашей стороны. Все попытки прорваться в зону оцепления со стороны Польши терпят провал. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори после задержания польскими властями должны уплатить штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Беларусью. В услугах адвоката журналистам было отказано.











Чтобы вы понимали масштабы ситуации, учтите, что в течение всех этих девяти часов пребывания под стражей нам не давали ни воды, ни еды. А мы провели именно столько времени (девять довольно тяжелых часов, надо признать) под стражей. И все это сопровождалось давлением на нас, жестокостью со стороны полицейских, которые обходились с нами не слишком вежливо. Давид Калифа, корреспондент телеканала RT France





Другие СМИ тоже столкнулись с этой проблемой, например, это произошло с нашими коллегами с Arte, которым также было трудно выбраться из этого заключения.





Варшава боится гласности. Боится, что слова восточных соседей о наращивании контингента подтвердят СМИ. Боится, что выталкивание мигрантов попадет на камеры европейского ТВ. А западные журналисты продолжают работать на белорусской стороне, выражая серьезное непонимание, что на польскую территорию их попросту не пускают.









Мы добиваемся немедленного прекращения этого произвола. Журналисты должны выполнять свои обязанности, свою работу. И мешать им - это значит грубо нарушать многочисленные призывы, требования, которые громогласно выдвигались в том числе и членами Европейского союза. Кстати, скрывают наши польские коллеги инфу не только от СМИ но и от ЕС. Сергей Лавров, министр иностранных дел России





Все тайное рано или поздно становится явным. Даже для Европы. Наконец начинают приоткрывать глаза профильные международные организации.





Папа Римский Франциск напомнил высокодуховным консерваторам из Варшавы, что строительство стен от беженцев представляет возврат в прошлое. А генсек Европейской федерации журналистов назвал происходящее емко и кратко - цензура.





Это акт цензуры со стороны польского правительства. Мы зафиксировали несколько инцидентов в этой зоне. Журналисты пытаются выполнять свою работу, информировать население о том, что происходит на границе. Мы наблюдали первые задержания польских журналистов в самом начале сентября, вскоре после постановления о введении особого чрезвычайного положения в этой зоне. Непонятно, что дает польским властям право устанавливать цензуру в отношении этой зоны, которая в действительности требует внимания прессы. Журналисты должны быть здесь и рассказывать, что на самом деле происходит на границе.



Официальные лица Варшавы, как и предполагалось, из гуманитарного кризиса решили сделать политинструмент для улучшения своего имиджа. Восточная угроза, все мы помним. Нацбанк Польши решил увековечить очередное нарушение прав человека на границе выпуском лимитированной коллекции монет. Ее назвали "Защита польской восточной границы". Только вот люди от такой идеи оказались, мягко говоря, в шоке.







Скоро выпустят банкноту, посвященную выходу из ЕС





- Польша, вы на самом деле такие или прикалываетесь? Какая защита? Вы же фашисты.

Все это не может не вызывать закономерной реакции. Возрастает недовольство бездействием еврочиновников, маниакальностью правящей польской партии и двойными стандартами. У людей много вопросов. Почему когда беженцы уже находятся возле пропускного пункта на границе, их не принимают в законном порядке? Почему от женщин с детьми остается закрытой граница? И почему беженцев не принимают согласно международным договоренностям?

