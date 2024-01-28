На что шли люди в блокадном Ленинграде, чтобы преодолеть голод - страшные подробности от выживших

80 лет назад, 27 января 1944 года, завершилась одна из самых тяжелых операций Великой Отечественной войны - "Январский гром". Она стала важным этапом Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной кампании. Итог - полное освобождение Ленинграда. Город находился в блокаде 872 дня, с 8 сентября 1941 года.

Осада Ленинграда - самая продолжительная и кровопролитная в истории человечества. За 28 месяцев в городе по разным данным погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек. 97 процентов погибли от голода и только три процента - от бомбежек. В январе 44-го население Ленинграда составляло порядка 500 тысяч человек - это пятая часть довоенного количества. Елена Бормотова о том, как выживали в осажденном городе.

900 дней мужества

"Я ел 125 граммов хлеба, - говорит Аркадий Либенсон, переживший блокаду в Ленинграде. - Это была большая радость, когда доставали очистки картофельные".

"Целлюлоза, остатки муки, клей, там все что угодно было", - рассказывает блокадница. - Во время цинги она не могла ничего укусить, кровь шла из десен".

"Морозы были страшные, под 40. Без воды, без тепла, без света", - вспоминает другая.- 70 лет я искала маму, где она похоронена".

Звук осажденного города. Во время блокады метроном стал сердцем Ленинграда. Его пульс - 150 ударов в минуту - предупреждал о бомбежках и артобстрелах. Спокойный - 60 ударов - об окончании воздушной тревоги.

Прошло после блокады уже пару лет, а я по ночам вскакивала и кричала. "Внимание, внимание, тревога, тревога". Это было заложено у меня уже. Юлия Фролова, жительница блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Войска группы армий "Север" захватили Шлиссельбург и взяли город в кольцо. По Ленинграду и его пригородам было выпущено более 150 тысяч снарядов.









Были директивы Гитлера о том, чтобы этот город полностью стереть с лица земли. А каким способом это будет сделано, уже значения не имело. Гитлер понимал, что, заняв этот город, его нужно будет содержать. Куда-то девать население и чем-то кормить его. Чтобы снять с себя эти обязательства, было принято решение уморить 2,5-миллионный город голодом. Павел Трубчик, замдиректора института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук

В первые дни блокады нацисты целенаправленно сбрасывали сотни зажигательных бомб на Бадаевские склады, где находились небольшие, но все же продовольственные запасы Ленинграда. Хлеба, мяса и крупы хватило бы на месяц, сахара - на два.

Патока лилась по асфальту, по улицам. Собирали это все, растапливали и пили эту сладкую воду. Мария Ягодницына, жительница блокадного Ленинграда

Однажды, когда я плакала - очень хотела есть. Был такой попугай, игрушка, внутри там что-то дребезжало, и я колотила этим попугаем. Он разбился, а там были горошины. Мама побежала в магазин и скупила все дребезжащие погремушки, и мы сварили суп. Юлия Фролова, жительница блокадного Ленинграда

Еще до блокады - в июле - в городе вводятся карточки на питание. Очереди в магазины огромные. С сентября нормы постоянно уменьшают. Начинается голод.

Во время блокады вылавливали все живое - кошек, собак. Все вылавливалось, пускали на черный рынок, где происходил обмен. Люди не знали. Люди голодные, они не знали, на что они меняют свои драгоценности и прочие антикварные вещи. Аркадий Либенсон, житель блокадного Ленинграда

Было такое, что идешь и видишь, что мягкого места у женщины (грудь или ягодицы) чего-то нет. Продавалось много холодца на кузнечном рынке. Но этих людей все-таки забирали и даже некоторых расстреливали. Мария Ягодницына, жительница блокадного Ленинграда

Снабжение Ленинграда по существующим наземным путям было невозможно. Доставки авиацией не хватало. Начали осваивать водный маршрут. По Ладожскому озеру было привезено более 60 тонн грузов, эвакуированы сотни тысяч людей.





Военно-автомобильные дороги номер 101 и 102. Название магистралей в большинстве своем знают лишь историки. Но есть у транспортных артерий и другое, неофициальное, название, его знают все. Дорога жизни. Она соединяла блокадный Ленинград со страной. По ней поступали так необходимые городу продукты питания, по ней же эвакуировали людей. Дорога жизни состояла из нескольких участков, один из которых проходил по льду Ладожского озера.

20 ноября 1941 года были установлены самые минимальные нормы выдачи хлеба -125 граммов детям, иждивенцам и служащим, 250 рабочим.

В городе искали какие-то возможности, чтобы заменить чем-то недостающие компоненты - мучные сметки, обойная пыль, целлюлоза, которая не усваивается человеческим организмом. Изобрели даже производство дрожжей из древесных опилок. И это был важный источник хотя бы какого-то пополнения белка. Светла Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Какой вкус хлебушка? Это можно только говорить об этом. Но он был вкусный, он был очень даже вкусный. Мария Ягодницына, жительница блокадного Ленинграда

Благодаря ледовой дороге и связи с большой землей, уже в декабре удалось увеличить нормы хлеба. Но еды все равно катастрофически не хватало.

Обойный клей - он шел как какая-то пищевая добавка. Люди доходили до этого. Вытапливали из обоев этот клей и делали, называли это, кисель. Ужасное варево. Аркадий Либенсон, житель блокадного Ленинграда





К голоду добавился холод. Отопления не было. Электричества тоже. Остановились трамваи. Не работали водопровод и канализация. Самая страшная зима 41-42-го годов. Ежедневно в городе умирали тысячи людей. Транспортом мертвых и живых становятся санки.

За водой нужно было идти. На саночки бидончики привяжешь, идешь за водой. Поскользнулся, упал, опять возвращаешься. Бывало, целый день уходит для того, чтобы принести воду. Мария Ягодницына, жительница блокадного Ленинграда

Уже весной 42-го года все свободные площади - парки, скверы, дворы - превратились в огороды. Ленинградцы снимали булыжник и высаживали овощи.

Кора деревьев, вся трава, которая росла. Даже по ленинградскому радио диктовались рецепты, какую траву можно собирать, варить, а что употреблять нельзя. Татьяна Леоненкова, руководитель музейной экспозиции СШ № 28 г. Витебска

В январе 43-го в ходе операции "Искра" отвоеван Шлиссельбург, и блокада была прервана. Через несколько недель в город пошли первые поезда с продовольствием. Через год, 27 января 44-го, битва за Ленинград завершилась. Осада полностью снята. В этот же день в восемь часов вечера в освобожденном Ленинграде был дан салют из 324 орудий. Впервые за время Великой Отечественной войны Москва, салютовавшая каждой из советских побед, уступила это право городу на Неве.

Площадь Победы в Минске. Здесь находится символ, который объединяет все города-герои Советского Союза. Ленинград получил это звание в 65-м. Пройдет еще 11 лет, прежде чем Минск также начнут называть городом-героем. На площади, которая символизирует непокоренность, мужество и стойкость, 12 постаментов, на которых нанесены названия городов-героев СССР. В каждом из них - капсула с землей, в том числе из блокадного Ленинграда.