На что следует обращать внимание при покупке овощей на рынке, рассказал ученый

Покупатель каждый по-своему выбирает овощи в магазине. А как это делают ученые, на что обращают внимание, когда смотрят на свеклу, морковь, капусту?

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Ученые отслеживают ряд признаков, которые учитывают при выведении нового сорта. "Вот, например, что касается свеклы, то основной признак - это отсутствие кольцеватости, - рассказывает завсектором столовых корнеплодов Института овощеводства НАН Беларуси. - Полностью избавиться от колец - это проводящие пути, абсолютно невозможно. Иначе не будет существовать самого растения".



