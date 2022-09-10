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На что следует обращать внимание при покупке овощей на рынке, рассказал ученый
Покупатель каждый по-своему выбирает овощи в магазине. А как это делают ученые, на что обращают внимание, когда смотрят на свеклу, морковь, капусту?
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Ученые отслеживают ряд признаков, которые учитывают при выведении нового сорта. "Вот, например, что касается свеклы, то основной признак - это отсутствие кольцеватости, - рассказывает завсектором столовых корнеплодов Института овощеводства НАН Беларуси. - Полностью избавиться от колец - это проводящие пути, абсолютно невозможно. Иначе не будет существовать самого растения".
Что касается моркови, то большинство хозяек выберет стандартные корнеплоды. Но нужно обращать внимание на более яркий оранжевый корнеплод. "Это косвенный показатель того, что в нем больше каротина, а одна молекула каротина - это две молекулы витамина А", - заключил Василий Опимах.
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